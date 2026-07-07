Вологжанина будут судить за то, что дал сыну и его другу питбайк и мопед

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 60-летнего мужчины. Отец разрешил своему 17-летнему сыну и его другу покататься на питбайке и мопеде. Подростки устроили гонку на дороге Хреново — Максино под Вологдой, которая закончилась аварией.

«В результате столкновения оба подростка были тяжело травмированы, один из них продолжает проходить стационарное лечение», — сообщили в региональном управлении СКР. Следователи квалифицировали действия отца как вовлечение несовершеннолетних в опасные для жизни действия. Сейчас продолжается сбор доказательств.