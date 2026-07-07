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НовостиПроисшествия7 июля 2026 11:36

В Череповце дядя получил 5 лет строгого режима за развращение 13-летнего племянника

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба судов Вологодской области

Фото: пресс-служба судов Вологодской области

Череповецкий суд вынес приговор 33-летнему мужчине, признанному виновным в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего родственника. Преступления происходили в сентябре и октябре прошлого года.

«Эпизоды имели место в салоне личного автомобиля подсудимого. Помимо личных встреч, мужчина также неоднократно требовал от несовершеннолетнего присылать ему через мессенджер видеоизображения интимного характера, обещая за это денежное вознаграждение и подарки. В силу своего малолетнего возраста подросток не мог в полной мере осознавать характер и значение происходящего», — сообщили в пресс-службе судов области.

На суде подсудимый настаивал, что 13-летний племянник оговорил его под давлением родственников. Однако суд счёл вину доказанной и назначил наказание в виде пяти лет колонии строгого режима. Кроме того, осуждённый выплатит потерпевшему 100 тысяч рублей компенсации морального вреда.