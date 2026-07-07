Губернатор договорился с «Лукойлом» о дополнительных поставках бензина на Вологодчину

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов лично обратился к руководству крупнейших топливных компаний с просьбой нарастить поставки топлива в регион. «Лукойл» уже пошёл навстречу и принял решение о существенном увеличении объёмов.

«Компания "Лукойл" пошла навстречу и приняла решение о существенном увеличении объёма поставок топлива в Вологодскую область. Для оперативного решения вопросов совместно с поставщиками перестраиваем логистику. Ждём дополнительного топлива в ближайшее время», — заявил глава региона.

По словам Филимонова, ситуация на местах остаётся напряжённой: топливо, которое раньше завозилось на АЗС на месяц вперёд, сейчас раскупается за считанные часы. Тем не менее по пяти округам вопрос уже удалось оперативно урегулировать.

«Совместно с "Лукойлом" оперативно решили вопрос с обеспечением бензином Тотемского, Кирилловского, Великоустюгского, Шекснинского и Грязовецкого округов. Работаем над доставкой топлива в Никольск. В первую очередь обеспечиваем бесперебойную работу специального и социального транспорта, аварийных служб, а также перевозку пассажиров», — уточнил губернатор.