Ежик Чипсик стал талисманом череповецкго парка

В Милютинском парке Череповца появился собственный талисман – ёжик по имени Чипсик.

Как отметил глава Череповца Андрей Накрошаев, появление Чипсика – это первый шаг в развитии новой концепции парка, направленной на единение с природой.

«Постепенно дополняем концепцию парка: хотим, чтобы здесь было больше природы и живого общения с животными. Чипсик – первый из таких символов, и, судя по реакции детей, точно не последний», – прокомментировал Андрей Накрошаев.

Презентация прошла в рамках тёплого семейного вечера, который собрал детей и их родителей.

Для гостей организовали развлекательную программу: сказки от Бабы Яги, творческие мастер-классы и встречи с живым ёжиком. Также в рамках мероприятия провели благотворительный сбор помощи для животных.

Встречи с Чипсиком решено сделать регулярными. Каждую среду в 18:30 талисман будет ждать маленьких череповчан в Милютинском парке.