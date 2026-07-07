Ежик Чипсик стал талисманом череповецкго парка

В Милютинском парке Череповца появился собственный талисман – ёжик по имени Чипсик.
Как отметил глава Череповца Андрей Накрошаев, появление Чипсика – это первый шаг в развитии новой концепции парка, направленной на единение с природой.
«Постепенно дополняем концепцию парка: хотим, чтобы здесь было больше природы и живого общения с животными. Чипсик – первый из таких символов, и, судя по реакции детей, точно не последний», – прокомментировал Андрей Накрошаев.
Презентация прошла в рамках тёплого семейного вечера, который собрал детей и их родителей.
Для гостей организовали развлекательную программу: сказки от Бабы Яги, творческие мастер-классы и встречи с живым ёжиком. Также в рамках мероприятия провели благотворительный сбор помощи для животных.
Встречи с Чипсиком решено сделать регулярными. Каждую среду в 18:30 талисман будет ждать маленьких череповчан в Милютинском парке.