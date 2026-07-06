Георгий Филимонов объяснил ситуацию с бензином на Вологодчине

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов лично высказался о ситуации на автозаправках региона. Он признал, что проблема существует, и пообещал решить её максимально открыто.

«Знаю, что происходит сейчас на автозаправках. Сам регулярно заправляюсь и сталкиваюсь с этой проблемой лично. Кроме того, получаю доклады профильных специалистов, которые круглосуточно работают над решением проблемы. Объясняю ситуацию прямо и честно», — написал глава региона в своих соцсетях.

По словам Филимонова, в первую очередь топливом обеспечивают спецтранспорт — скорые, полицию, МЧС, автобусы, коммунальные и социальные службы. Ограничения для физических лиц связаны с резким скачком спроса при прежних объёмах поставок. «Для физических лиц отпуск бензина сейчас частично ограничен, потому что топливо поступает в прежнем объёме, а спрос вырос почти вдвое», — пояснил губернатор.

Глава региона попросил жителей не создавать запасов впрок и не поддаваться ажиотажу. «Нужно дать возможность заправиться своим соседям и землякам. Только вместе, при осознании ситуации и дисциплинированном подходе к решению проблемы, мы с вами не допустим искусственного дефицита, как это уже было во время ажиотажного спроса на отдельные товары, например, гречку в период пандемии».

Областное правительство начало с себя: расходы на транспорт чиновников урезали вдвое. «"Зелёных коридоров" на заправках для чиновников не было и не будет», — подчеркнул Филимонов.

Губернатор дал ряд поручений с исполнением до 8 июля: организовать для транзитных водителей места отдыха с водой и чаем, проработать перевод муниципального транспорта на газ, обеспечить бесперебойную работу автолавок и медиков, а также выявлять спекулянтов, перепродающих топливо по завышенным ценам.

Отдельно глава региона указал на системную проблему: около 90% АЗС в области — это сеть «Лукойл». «Исторически сложилось так, что около 90% автозаправочных станций в регионе — это АЗС "Лукойл". Именно этим во многом объясняется текущая ситуация: проблема — в высокой концентрации одной сети на региональном рынке», — отметил он.

Совместно с Минэнерго России и топливными компаниями идёт работа по увеличению поставок бензина. Информацию о наличии топлива можно отслеживать в официальных приложениях и по телефонам горячих линий: «Лукойл» — 8 800 100-09-11, «Газпромнефть» — 8 800 700-51-51, а также на сервисе Яндекс Заправки.