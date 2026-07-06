Клиническая больница в Череповце получила аппарат для магнитной нейростимуляции

Фото: Правительство Вологодской области.

ВОКБ2 продолжает масштабное переоснащение реабилитационной базы. Новое оборудование — система магнитной нейростимуляции — приобретено на средства федерального и областного бюджетов в рамках президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Аппарат применяется при диагностике, лечении и реабилитации неврологических заболеваний, в том числе инсультов, рассеянного склероза, эпилепсии, болезни Паркинсона, бокового амиотрофического синдрома и других», – рассказали в минздраве области.

Всего в этом году на современную реабилитационную технику для больницы выделено свыше 17 миллионов рублей. Медики уже получили тренажёры для улучшения координации и когнитивных функций, систему для тренировки ходьбы и подъёма по лестнице, аппарат для глубокой стимуляции мышц и нервов, а также акустический комплекс для коррекции психосоматики.

До конца года ожидается поставка системы экстракорпоральной ударно-волновой терапии для ортопедии. Ежегодно реабилитацию в ВОКБ2 проходят более тысячи пациентов.