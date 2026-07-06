Вологодчина презентовала турбизнесу Петербурга свои маршруты

Фото: Правительство Вологодской области.

В культурно-туристическом центре «Вологда» на Невском проспекте в Санкт-Петербурге прошёл День открытых дверей для профессионалов туристической отрасли. Представители туроператоров и агентств обсудили за круглым столом совместные проекты и перспективы сотрудничества.

По данным регионального Минэкономразвития, турпоток в Вологодскую область за 2025 год превысил 1,4 миллиона человек, и значительная часть гостей прибывает именно из Петербурга и Ленинградской области. Участникам встречи представили ключевые маршруты региона, рассказали о развитии гастрономического туризма и проекта «Гастрокод Вологодской области», а также устроили дегустацию вологодских продуктов. Финальным сюрпризом стало появление Всероссийского Деда Мороза.

С 16 по 18 июля в Вологде пройдут Дни Санкт-Петербурга, посвящённые 30-летию партнёрства регионов. Для туроператоров Северной столицы организуют ознакомительный тур «Северная Фиваида» по межрегиональному маршруту «Великий Русский Северный Путь».

Центр «Вологда» открылся месяц назад и служит витриной туристического, культурного и гастрономического потенциала региона, что соответствует задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Подробности сообщила пресс-служба Правительства Вологодской области.