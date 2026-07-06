Мастер строительной фирмы ответит в суде за гибель бетонщика на Некрасовском мосту в Вологде

Фото: СУ СК РФ по Вологодской области.

Завершено расследование смертельного несчастного случая на строительстве Некрасовского моста в Вологде. На скамью подсудимых отправится 39-летний мастер строительной организации. По версии следствия, именно его действия привели к трагедии в январе этого года.

Как установили следователи, обвиняемый допустил 59-летнего бетонщика в опасную зону, где технология монтажа стеновых плит была грубо нарушена. В какой-то момент две плиты рухнули прямо на рабочего. От полученных травм мужчина скончался на месте через некоторое время.

В региональном Следственном комитете сообщили, что совместно с Гострудинспекцией собраны все необходимые доказательства, и дело передано в суд.