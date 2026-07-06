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НовостиОбщество6 июля 2026 8:15

В августе Вологодчина примет международный фестиваль деревенского кино «Печка»

На конкурс поступило более 1,5 тысячи фильмов из 98 стран
Источник:kp.ru
Фото со страницы Георгия Филимонова, фестиваль «Печка»

Фото со страницы Георгия Филимонова, фестиваль «Печка»

С 13 по 16 августа село Шелота Верховажского округа превратится в мировую столицу деревенского кино. Международный фестиваль «Печка» пройдёт при поддержке Минкульта России. На конкурс представили более 1500 фильмов из 98 стран, абсолютным рекордсменом по заявкам стал Иран — 277 работ.

Главная фишка фестиваля — народное голосование: оценивать картины и выбирать фаворитов будут сами жители деревень и сёл. В программе также творческие встречи с режиссёрами, лекции, мастер-классы по народным ремёслам, концерты и полное погружение в традиции Русского Севера.