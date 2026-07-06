Под Чагодой Mitsubishi Lancer вылетел с трассы и перевернулся: пострадала 12-летняя девочка

Фото: группа «Госавтоинспекция "Чагода"» ВКонтакте

Ранним утром 5 июля на 307-м километре автодороги Вологда — Тихвин Р-21 «Кола» произошло серьёзное ДТП. Около четырёх часов утра 37-летняя женщина за рулём Mitsubishi Lancer не справилась с управлением. Машина вылетела на траву и перевернулась.

В аварии пострадала 12-летняя пассажирка. Госавтоинспекция напоминает, что водитель обязан постоянно контролировать движение и при малейшей опасности снижать скорость вплоть до полной остановки. «Садясь за руль, вы в ответе не только за свою жизнь, но и за жизнь других», — подчеркнули в ведомстве. Обстоятельства случившегося выясняются.