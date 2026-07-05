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НовостиПроисшествия5 июля 2026 20:57

В Вологде утонул мужчина, а на Рыбинском водохранилище перевернулась лодка с рыбаками

Источник:kp.ru

В минувшую пятницу в регионе едва не случилось двойной трагедии на воде. Днём в областной столице на реке Вологде, неподалёку от Машиностроительной, утонул 36-летний мужчина — он зашёл искупаться и не выплыл. Прибывшие на место спасатели констатировали гибель.

Примерно в то же время на Рыбинском водохранилище перевернулась лодка с двумя рыбаками. К счастью, оба сумели самостоятельно добраться вплавь до острова Ольховского, откуда их позже сняли спасатели. Медицинская помощь мужчинам не понадобилась.