В Вологде утонул мужчина, а на Рыбинском водохранилище перевернулась лодка с рыбаками

В минувшую пятницу в регионе едва не случилось двойной трагедии на воде. Днём в областной столице на реке Вологде, неподалёку от Машиностроительной, утонул 36-летний мужчина — он зашёл искупаться и не выплыл. Прибывшие на место спасатели констатировали гибель.

Примерно в то же время на Рыбинском водохранилище перевернулась лодка с двумя рыбаками. К счастью, оба сумели самостоятельно добраться вплавь до острова Ольховского, откуда их позже сняли спасатели. Медицинская помощь мужчинам не понадобилась.