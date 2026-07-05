«Семёнково» запустит в небо сотни воздушных змеев

11 июля архитектурно-этнографический музей под открытым небом примет большой праздник «Полёты не во сне, а наяву». С 11 до 14 часов небо над «Семёнково» заполнят десятки воздушных змеев — можно привезти своего или смастерить на месте с московской командой «Kite Universe». Авторов самых креативных и выносливых моделей наградят призами.

В программе — прыжки парашютистов, полёты парапланеристов, концертные номера, а также познавательные и интерактивные зоны: выставка чучел птиц и рассказы о том, как пернатые осваивают воздух, экспозиция дронов с 3D-эффектом, лаборатория по изучению свойств воздуха и даже запуск настоящей мельницы. Для детей — мастер-классы по изготовлению вертушек и бумажных самолётиков.

Этот фестиваль перекочевал в «Семёнково» из закрытого на реконструкцию Дома-музея Можайского, где проводился с 2016 года. Год назад он собрал более полутора тысяч гостей. Вход по билетам. Событие — часть губернаторского «Лета Русского Севера». 0+