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НовостиОбщество5 июля 2026 20:56

В Великом Устюге к концу года обновят южный подъезд к городу и проложат 600 метров тротуара

Источник:kp.ru

Фото: Правительство Вологодской области.

Капитальное обновление дороги на южном въезде в Великий Устюг выходит на финишную прямую. Подрядчик уже расчистил полосы отвода, уложил новые водопропускные трубы и подготовил основание. Сейчас техника укладывает асфальт и укрепляет обочины.

Одновременно вдоль трассы вырастает пешеходная дорожка длиной 600 метров — она свяжет жилые кварталы с автобусной остановкой, где смонтируют новые павильоны. Все работы идут по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сдать объект целиком должны до конца года.