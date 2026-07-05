В Великом Устюге к концу года обновят южный подъезд к городу и проложат 600 метров тротуара

Фото: Правительство Вологодской области.

Капитальное обновление дороги на южном въезде в Великий Устюг выходит на финишную прямую. Подрядчик уже расчистил полосы отвода, уложил новые водопропускные трубы и подготовил основание. Сейчас техника укладывает асфальт и укрепляет обочины.

Одновременно вдоль трассы вырастает пешеходная дорожка длиной 600 метров — она свяжет жилые кварталы с автобусной остановкой, где смонтируют новые павильоны. Все работы идут по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сдать объект целиком должны до конца года.