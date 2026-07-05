Вологда на неделю станет столицей семейных фестивалей: афиша с 7 по 11 июля

Вологда с размахом встретит День семьи, любви и верности. По поручению губернатора Георгия Филимонова программа растянется почти на неделю и охватит разные городские площадки — от университетских аудиторий до музея под открытым небом.

Праздничный марафон откроет Всероссийский форум молодых студенческих семей, который с 7 по 11 июля пройдёт на базе Вологодского госуниверситета. Молодые пары с детьми, преподаватели и сотрудники вузов до 35 лет обсудят меры поддержки и погрузятся в культурные традиции региона.

8 июля, в сам День праздника, с 10 утра в городе одновременно заработают 30 детских площадок «Счастье быть вместе». В 16:00 вологодский аэропорт превратится в фольклорную сцену, а в 19:00 музыка зазвучит сразу на двух точках: в филармоническом дворике — ансамбль «Русский Север», в Осановской роще — диджей Lex Razvarin.

Финальным аккордом 11 июля станет фестиваль воздушных змеев «Полёты во сне и наяву» в музее «Семёнково» и вечерняя программа в парке «Евковка». Все события объединены губернаторским проектом «Лето Русского Севера».