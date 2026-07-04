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НовостиОбщество4 июля 2026 20:59

У школ Вологды устанавливают велопарковки в виде гигантских скрепок

Источник:kp.ru
Фото со страницы Сергея Жестянникова

Фото со страницы Сергея Жестянникова

В Вологде приступили к установке необычных велосипедных парковок. Конструкции выполнены в форме канцелярских скрепок — такой дизайн городские власти выбрали, посовещавшись с производителем.

«В апреле встречались с представителями компании "Нацпро" и обсуждали различные варианты дизайна парковок. Среди предложенных были такие — в виде школьных принадлежностей», — пояснил глава областной столицы Сергей Жестянников.

Работы ведёт «Учсервис» на средства городского бюджета. Новые парковки появятся у нескольких школ до 1 сентября. Глава города убеждён, что такие мелочи формируют облик Вологды: «Красивые и функциональные парковки — это не просто конструкции. Это забота о тех, кто выбирает велосипед, и внимание к деталям, из которых складывается облик города».