Фестиваль колясок в Вологде перенесли на 12 июля из-за дождей

Фото: администрация города Вологды.

Администрация Вологды сдвинула дату традиционного парада колясок, который должен был состояться в парке Ветеранов в ближайшее воскресенье. Причина — неблагоприятный прогноз. По данным Гидрометцентра, в выходные ожидаются дожди, а столбик термометра не поднимется выше +21 градуса.

Новой датой фестиваля назначено 12 июля. Напомним, заявки на участие подали 19 семей из Вологды, Вологодского, Сокольского и Грязовецкого округов. Коляски поборются за победу в пяти номинациях: «Вперёд к звёздам», «Коляска из сказки», «Национальный колорит», «Спортивная коляска» и «Мир без границ».