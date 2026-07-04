Жительница Никольска тайно вешала микрозаймы на знакомых и коллег

В полицию обратились представители микрофинансовых организаций: жители Никольска взяли кредиты и перестали платить. Однако в ходе проверки выяснилось, что сами люди к займам не причастны. Оказалось, за всеми эпизодами стояла одна женщина.

В 2025 году 41-летняя местная жительница, имея доступ к персональным данным знакомых и коллег, оформляла онлайн-заявки на микрозаймы от их имени. Деньги получала на карты мужа и дочери. Общий ущерб составил около 180 тысяч рублей. На допросе женщина призналась: на такой шаг пошла от безысходности — собственные кредиты душили, а новые ей уже не давали.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В ближайшее время материалы направят в суд.