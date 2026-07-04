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НовостиОбщество4 июля 2026 11:13

Сотрудники вологодской Госавтоинспекции получают 20 тысяч рублей к заработной плате

Социальную выплату производят за счет средств областного бюджета.
Источник:kp.ru

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил о снижении на 14% количества аварий на вологодских дорогах. Такие цифры глава региона сообщил на торжественном мероприятии, посвященному 90-летнию образования Госавтоинспекции.

По его словам за первое полугодие 2026 года по сравнению с 2025 годом снизилось количество дорожно-транспортных происшествий – на 14%, число погибших в ДТП – на 20% и пострадавших – на 12%. Георгий Филимонов сообщил, что в 2025 году финансирование комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения составило 1,6 миллиарда рублей.

Глава региона также напомнил, что с 2025 года правительство Вологодской области ввело сотрудникам Госавтоинспекции региона социальную выплату в размере 20 тысяч рублей к заработной плате за счет средств областного бюджета.