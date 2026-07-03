Хозяева погибшей Буси обвинили череповецких ветврачей в ошибках

Череповчане судились в ветлечебницей, в которой скончался кролик. В ветеринарную клинику поступила крольчиха Буся. Она стала вялой и хозяева принеси ее к специалистам. Питомцу поставили диагноз «кишечный стаз» и сделали несколько уколов. Но чуда не произошло: состояние животного резко ухудшилось, начались судороги, а через 15 минут у кролика остановилось сердце.

Семья не смогла перенести потерю: они обратилась в суд. По их мнению, кролик Буся скончалась из-за ошибок врачей. Потому что были превышены дозы препаратов, а лекарства использовались, которые противопоказаны кроликам.

Была назначена независимая ветеринарная экспертиза. Она показала, что лечение соответствовало диагнозу, дозировки не превышали норму, а препараты не могли вызвать смерть так быстро — они начинают действовать позже, чем наступила остановка сердца. К слову, экспертиза показала, что вскрытие не было сделано, так что выяснить точную причину смерти питомца невозможно.

Суд рассмотрел материалы дела и счел, что прямой связи между действиями ветеринаров и гибелью Буси нет. В иске хозяевам кролика было отказано.