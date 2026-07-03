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НовостиОбщество3 июля 2026 10:15

Сисадмин череповецкой клиники взломал у коллеги аккаунт для поиска работы

Скандал докатился до суда
Источник:kp.ru

33-летний сисадмин череповецкой клиники нагадил коллеге. Дело дошло до суда.

Они поссорились и мужчина взломал её аккаунт на сайте с вакансиями. Он удалил резюме, написал новую нелицеприятную информацию и от имени коллеги начал рассылать отклики на вакансии уборщицы, кладовщика и официантки, оскорбляя потенциальных работодателей.

Девушка, у которой не получалось найти работу, увидела переделанный профиль. Она обратилась в суд. Мужчину за его "шалости" оштрафовали на 40 тысяч рублей. А вот компенсация ущерба девушке была оценена в15 тысяч рублей.