Вологодская семья с тремя детьми попала в смертельное ДТП

Фото: ГАИ по Ярославской области.

Многодетная мать с детьми из Вологодской области попала в смертельное ДТП. Трагедия прошла 1 июля на трассе М8 в Даниловском районе Ярославской области. По предварительным данным, 46-летний водитель «Рено Дастер» выехал на полосу встречного движения. Там двигался автомобиль «Ниссан Альмера» под управлением 38-летнего мужчины.

От удара «Ниссан» вылетел с дороги и перевернулся.

В нем находились 39-летняя вологжанка, её супруг и трое детей: девочки 12 и 8 лет, а также грудной мальчик. Женщина скончалась на месте. Дети были доставлены в больницу.

Водитель «Рено Дастер» отделался амбулаторным лечением.

Обстоятельства происшествия уточняются сотрудниками Госавтоинспекции.