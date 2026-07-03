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НовостиОбщество3 июля 2026 6:25

Внушительное количество пива изъято из вологодского бара

Оно было без документов
Источник:kp.ru
Незаконное пиво было изъято и подлежит уничтожению.

Незаконное пиво было изъято и подлежит уничтожению.

В ходе совместной проверки Управления МВД и представителей городской администрации и регионального Министерства экономического развития в баре на Карла Маркса были выявлены нарушения законодательства.

В торговой точке продавали алкогольную продукцию без сопроводительных документов, подтверждающих легальность производства и оборота. Всего изъято 37 кег пива общим объёмом 1370 литров.

Бармену, отпускавшему товар, грозит штраф от 1,5 до 2 тысяч рублей, а индивидуальному предпринимателю — от 10 до 15 тысяч рублей с конфискацией продукции. Материалы направлены в суд.