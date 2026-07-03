В Вологде вандалы покусились на цветники

Фото: Сергей Жестянников, ВКонтакте.

В Вологде вандалы воруют цветы. "

В центре Вологды неизвестные личности систематически выкапывают и воруют цветы. Украдено более 300 единиц рассады из кашпо на леерных ограждениях и клумб в центральной части города. А на Винтеровском мосту на улице Мира кашпо беспощадно скинули в реку", - написал глава города Сергей Жестянников ВКонтакте.

По его наблюдениям, исчезновения цветов начались во второй половине июня. Чтобы вандализм пресечь, нужно найти и наказать хулиганов.

"«Зеленстрой» подаёт заявление в полицию. Намерения будут выяснены. Нарушители будут найдены и привлечены к ответственности", - заверил глава.

Всего в этом году в Вологде высадили порядка 130 тысяч цветов силами «Зеленстроя», подрядчика и бизнеса города.