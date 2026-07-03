В Вологде скончался бывший прокурор Череповца и руководитель регионального минюста

Дмитрий Лазарев скончался на 51 году жизни.

Руководитель регионального управления Минюста Дмитрий Лазарев ушел из жизни на 51-м году. Он проработал на высокой должности четыре года.

Дмитрий Лазарев начал госслужбу в 1998 году в органах прокуратуры. В 2013 году он стал прокурором Череповца. В 2020 году Лазарев перешел на работу в региональное управление Министерства юстиции. В конце 2021 года его назначили заместителем начальника управления, а спустя полгода он начал исполнять обязанности начальника ведомства.

В управлении назвали его уход невосполнимой потерей. Руководство регионального управления выразило соболезнования родным и близким Дмитрия Лазарева.