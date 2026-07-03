Администрация Усть-Кубинскго округа должна заплатить за вывоз мусора из пустых квартир

В Вологодской области администрацию Усть-Кубинского муниципального округа обязали оплачивать вывоз мусора из пустующих квартир, находящихся в муниципальной собственности. Чиновники доказывали, что если в жилье никто не прописан и не живет, то и отходов там нет. В принципе, так себя ведут все собственники, которые имеют несколько жилых помещений.

Но суд следует букве закона и встал на сторону коммунальщиков.

Решение по делу утвердил Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд, сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Судились региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «АкваЛайн» и Управление имущественных отношений местной администрации. Коммунальщики выставили муниципалитету счет за обслуживание пустующего жилищного фонда, но чиновники платить отказались.

Логика администрации Усть-Кубинского округа была простой: квартиры принадлежат государству, но стоят закрытыми; в них никто не заселен и физически не проживает; следовательно, мусор в этих помещениях не образуется, а значит, и платить за услугу не за что.

Не найдя компромисса, ООО «АкваЛайн» обратилось с иском в Арбитражный суд Вологодской области.

Суд изучил материалы дела и полностью удовлетворил требования мусорного оператора. Юридические аргументы судей оказались непреклонны для муниципальных властей: ранее подобный шок испытали и многие собственники: не проживая, не будучи зарегистрированными они обязаны платить "за мусор", которого по факту нет. Региональный оператор работает на основании федерального законодательства. Договор с ним считается автоматически заключенным со всеми потребителями в его зоне деятельности, даже если чиновники не подписывали бумажный вариант документа.

Так что администрации округа придется полностью погасить накопленный долг за "вывоз мусора" из пустых квартир.