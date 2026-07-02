На Вологодчине открыты 16,8 тысячи предложений от более 1,5 тысячи работодателей

В банке вакансий региональной службы занятости Вологодской области насчитывается порядка 16,8 тысячи предложений от более 1,5 тысячи работодателей. Наибольшая потребность в кадрах — в обрабатывающем производстве, где открыто свыше 1,9 тысячи вакансий, что составляет 12% от всех предложений на рынке труда региона. Большая часть из них — по рабочим специальностям. Вакансии и условия труда можно узнать на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».

Среди наиболее востребованных рабочих профессий в регионе — слесари, операторы, укладчики-упаковщики, электромонтёры, водители, грузчики, станочники, токари, стропальщики и наладчики. Среди профессий, требующих высокой квалификации, лидируют инженеры, технологи, мастера участка, техники и эксперты.