В Вологде готовится масштабная программа, приуроченная к 30-летию партнерских отношений между Вологодчиной и Санкт-Петербургом

В Вологде пройдут мероприятия, приуроченные 30-летию партнерских отношений между Вологодчиной и Санкт-Петербургом. Дни Санкт-Петербурга на мечены на 16 - 18 июля.

В Вологде соберутся представители науки, бизнеса, образования и культуры: в Днях Санкт-Петербурга в Вологде примут участие более 15 петербургских компаний, семь ведущих вузов и Государственная академическая капелла.

Сотрудничество регионов развивается по нескольким направлениям. В петербургских университетах на сегодняшний день обучается свыше четырех тысяч студентов из Вологодчины. На улицах Петербурга работают электробусы «Сириус», произведенные с участием вологодских партнеров, развита сеть магазинов «Настоящий Вологодский продукт», Дед Мороз из Великого Устюга стал неизменным гостем новогодних праздников в Петербурге.

Особое внимание уделят сохранению исторической памяти. В годы блокады Вологодчина приняла десятки тысяч эвакуированных ленинградцев. В рамках Дней запланированы возложение цветов к мемориалу «Жителям блокадного Ленинграда» и встреча делегации с блокадниками, проживающими в регионе. Кроме того, состоится совместная молодежная программа, мастер-классы и открытие тематической выставки.

Деловая программа откроется днем науки и высшего образования, также пройдут сессии по среднему специальному образованию и торгово-экономическому сотрудничеству. В рамках культурного блока 17 июля в Вологодской филармонии выступит петербургская капелла. Кроме того, для гостей организуют фестиваль с презентацией северной кухни, ярмарками и открытыми концертами.