38-летний вологжанин 126 раз переводил деньги на счета врагов России

В октябре 2025 года сотрудники УФСБ задержали жителя Устюженского округа. 38-летний мужчина обвиняется в государственной измене.

Он оказывал финансовую помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ. 126 раз он переводил денежные средства на счета, используемые запрещёнными в РФ украинскими террористическими организациями для приобретения вооружения, технических средств, экипировки и боеприпасов.

Однако мужчина был вычислен, его деятельность пресечена. 1-й Западный окружной военный суд признал собранные сотрудниками УФСБ доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Мужчина осужден на лишение свободы сроком на 13 лет с отбыванием 3 лет в тюрьме и 10 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. В настоящее время приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Напомним, вологжанку приговорили к 13 годам колонии за госизмену и оправдание терроризма.