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НовостиОбщество2 июля 2026 9:23

Череповчанин убил 30-летнего Дмитрия Копачева, поджег труп и бросил болото

Источник:kp.ru
Фото: из распространенной ориентировки.

Фото: из распространенной ориентировки.

30-летний Дмитрий Копачев пропал 6 июня. Копачев Дмитрий Александрович ушёл из дома в деревне Харламовское Череповецкого округа. О поисках сообщали волонтеры.

А сейчас стали известны результаты поисков. Тело было найдено спустя 6 дней в болоте.

Выяснилось, что мужчина был убит. Установлен подозреваемый: это 42-летний череповчанин. Сначала приятели вместе выпивали, потом вспыхнул конфликт.

В итоге Дмитрий поучил удары ножом в шею и погиб. Убийца пытался скрыть преступление, на легковом автомобиле он вывез труп в лес, постарался сжечь, останки сбросил в болото.

Подозреваемый задержан, на допросе он полностью сознался в содеянном. Уголовное дело расследуется.