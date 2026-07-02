Стоматологическая поликлиника в Вологде стала областной

Городская стоматологическая поликлиника Вологды стала областной. Об этом сообщает региональный минздрав. Здесь внедряются современные технологии, цифровые сервисы и новые стандарты лечения.Так, внедрен онкологический скрининг заболеваний слизистой полости рта с помощью люминесцентной стоматоскопии.

Поликлиника полностью перешла на электронный документооборот и запустила сервис отправки рентгеновских снимков на почту пациентов.

По словам главного врача Дмитрия Задорожного, новый статус предполагает повышенную ответственность. В ближайшем времени планируется создание единых региональных стандартов помощи, развитие профилактических программ для детей и взрослых, расширение цифровых услуг и организационно-методическая поддержка стоматологических учреждений области.