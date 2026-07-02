Две трагедии на воде произошли за минувшие сутки

За минувшие сутки в Вологодской области зарегистрированы два происшествия на воде. Как сообщал сайт КП-Вологда, в Череповецком округе искали мужчину, который отправился на рыбалку с лодки и пропал. 39-летний мужчина был обнаружен в реке Мологе вблизи деревни Малая Липенка Череповецкого округа 1 июля вечером в ходе поисковых работ.

1 июля вечером в Усть-Кубинском округе спасатели извлекли из реки Сухоны тело 49-летнего мужчины.

Он утонул во время купания. Тело передано сотрудникам полиции.

Точные причины трагедий будут установлены специалистами.