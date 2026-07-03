Гостиницу "Вологду" должны освободить бывшие владельцы

Суды подтвердили законность истребования здания гостиницы «Вологда» в пользу государства. Вступило в законную силу решение Останкинского районного суда города Москвы от 14 октября 2025 года: здание гостиницы «Вологда» общей площадью 4 910,1 кв. м и земельный участок площадью 1 820 кв. м, расположенные в Вологде, обращены в доход Российской Федерации.

Но ООО "Гостиница Вологда" продолжило владеть и пользоваться указанным имуществом после перехода права собственности, так что ТУ Росимущества в Вологодской области обратилось в арбитражный суд с иском об истребовании недвижимости из незаконного владения и об обязании ответчика освободить спорные объекты от принадлежащего ему имущества.

В ходе рассмотрения дела ответчик предъявил встречный иск к Росимуществу о признании незаконным бездействия, выразившегося в нерассмотрении обращения общества о предоставлении спорных объектов в возмездное пользование и о возложении обязанности рассмотреть вопрос о заключении договора аренды либо иного гражданско-правового договора. Однако встречное исковое заявление возвращено.

Суд, признав, что общество владеет и пользуется имуществом без законных оснований, а требования собственника об истребовании объектов недвижимости соответствуют положениям статьи 301 ГК РФ, удовлетворил иск и обязал общество освободить спорные объекты от имущества, принадлежащего ему на праве собственности.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение суда по делу № А13-14370/2025 по существу без изменения, уточнив его резолютивную часть и установив срок исполнения обязанности по освобождению здания гостиницы и земельного участка – до 17 июля 2026 года включительно.