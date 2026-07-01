Управляющий магазина сети бытовой и цифровой техники в Череповце обвиняется в мошенничестве

В Череповецкий городской суд поступило уголовное дело в отношении 34-летнего управляющего одним из магазинов федеральной сети бытовой и цифровой техники. Череповчанин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

По версии следствия, он в период с октября 2024 года по сентябрь 2025 года, используя свое служебное положение, оформлял фиктивные возвраты товаров покупателям.Делал это без присутствия покупателей и фактического наличия товаров. Деньги, предназначенные к возврату, он забирал себе.

Общая сумма похищенных таким способом денежных средств составила свыше 600 тысяч рублей.

Судебное заседание по рассмотрению данного уголовного дела назначено на 15 июля 2026 года, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.