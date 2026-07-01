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НовостиПроисшествия1 июля 2026 15:54

39-летний череповчанин заразил сожительницу ВИЧ

Он пойдет под суд
Источник:kp.ru

Завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего череповчанина. Он заразил сожительницу вирусом иммунодефицита человека. Мужчина знал, что является носителем вируса, но ничего не сказал женщине и сам не стал соблюдать осторожность при половых контактах. Их отношения длились с октября 2019 года по май 2023 года.

«Мужчина, действуя с прямым умыслом, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде заражения потерпевшей вирусом иммунодефицита человека и желая их наступления, совершил действия, приведшие к заражению потерпевшей ВИЧ-инфекцией», - рассказали в областном УМВД.

О болезни пострадавшая узнала только от сотрудников полиции при расследовании другого дела, касающегося - половой неприкосновенности дочери фигуранта.

Материалы дела направлены на рассмотрение в суд.