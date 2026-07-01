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НовостиОбщество1 июля 2026 15:05

Череповчан предупредили о дроне у Архангельского моста

Он будет обследовать конструкции 2 июля
Источник:kp.ru
Фото: mintrans.gov.ru

Фото: mintrans.gov.ru

2 июля, в четверг, возле Архангельского моста будет летать квадрокоптер. Специалисты выполнят обследование конструкций с применением беспилотника - гражданского дрона. Работы запланированы с 12:00 до 16:00.

Особенно тщательно проверят опоры №7 и №8. Там возможны дефекты. По итогам обследования эксперты оценят техническое состояние конструкций, при необходимости наметят меры по их ремонту.

Жителей предупреждают о ремонте, чтобы они сохраняли спокойствие при появлении в районе моста беспилотника. Власти просят е обращаться в экстренные службы, поскольку использование дрона - планово, связано с проведением обследования.