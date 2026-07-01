Череповчан предупредили о дроне у Архангельского моста

Фото: mintrans.gov.ru

2 июля, в четверг, возле Архангельского моста будет летать квадрокоптер. Специалисты выполнят обследование конструкций с применением беспилотника - гражданского дрона. Работы запланированы с 12:00 до 16:00.

Особенно тщательно проверят опоры №7 и №8. Там возможны дефекты. По итогам обследования эксперты оценят техническое состояние конструкций, при необходимости наметят меры по их ремонту.

Жителей предупреждают о ремонте, чтобы они сохраняли спокойствие при появлении в районе моста беспилотника. Власти просят е обращаться в экстренные службы, поскольку использование дрона - планово, связано с проведением обследования.