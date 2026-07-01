Мужчина пропал на рыбалке с лодки на реке Молога

ПСО "Азимут"

Мужчина потерялся на реке Молога 29 июня. Он ушел на рыбалку и не вернулся и не выходит на связь.

39-летний Михаил Суровцев рыбачил с лодки возле деревни Малая Липенка. На сегодня местонахождение мужчины не установлено. К поискам подключились спасатели и волонтеры.

ПСО «Азимут» распространяет информацию о пропавшем. Всем, кто может помочь в поисках, просьба обратиться по телефонам, указанным в ориентировке. Михаил был одет в черный плащ-дождевик, куртку цвета хаки с капюшоном, белую футболку. С собой он взял телефон и ключи от дома. Мужчина крупного телосложения, ростом 176 сантиметров, волосы светло-русые, есть залысины, глаза серо-голубые.

Особые приметы - на правом плече вытатуирован тигр, у левой лопатки — скорпион. На ребре правой ладони есть татуировка «За вас».

По данным областного ГУ МЧС, с начала года на водоёмах региона погибли 13 человек. Из них при купании утонули четверо, и двое выпали из лодок.