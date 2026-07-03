В пивном баре Череповца незаконно продавали крепкий алкоголь

В Череповце магазин «МаркетБар» на проспекте Победы, 174 проверяли пять раз за месяц. На торговую точку постоянно жаловались жильцы соседнего дома. Там часто бывало шумно.В итоге в бар зачастили проверки. 25 июня полицейские, представители мэрии и народный дружинник пришли очередной раз.

Как выяснилось, заведение незаконно продавало крепкий алкоголь. В ходе досмотра изъяли 90 бутылок: 63 водки, 11 виски, 11 коньяка, 2 джина и 3 вина. Кроме того, в чеках покупателей фигурировали реквизиты другого предпринимателя: это тоже заинтересовало контролёров.

Владелец точки, 69-летний индивидуальный предприниматель, теперь может рискует получить крупный штраф за торговлю без лицензии. По ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ должностным лицам грозит до 1 млн рублей или дисквалификация на срок до трёх лет.

На 22-летнего продавца оформили протокол по ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ.

Организатором нелегальной торговли оказался предприниматель из другого региона, который сознательно проигнорировал правила. Нарушителю грозит административная ответственность по статье 14.19 КоАП РФ со штрафом до 200 тысяч рублей.

Подобные проверки проходят не только в Череповце.

В Вологде на улице Воркутинской в ходе рейда изъяли более 5 тысяч единиц алкогольной продукции. Продажи не фиксировались в системах ЕГАИС и «Честный знак», товар отпускали в неустановленное время без чеков.