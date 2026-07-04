30-летняя вологжанка отдала мошенникам почти 14 миллионов рублей

Преступники в течение месяца «обрабатывали» потерпевшую - 30-летнюю жительницу Вологды.

В начале лета ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником ФСБ. Он сообщил, что с банковского счета женщины сделана попытка перевода денег для финансирования недружественной страны. Владелице счета грозит срок. Поэтому лучше бы ей сотрудничать с «правоохранительными органами».

Вологжанка испугалась и стала выполнять инструкции. На телефон она установила платформу для видеоконференций. К трансляции подключались псевдо-сотрудники ФСБ и Центробанка. Они убедили ее, что нужно обналичить накопления и оставить у себя, а потом их «промаркируют» силовики и отправят на экспертизу.

У подъезда к девушке подошел мужчина, назвал кодовое слово «Коллектив», и вологжанка передала 4,5 миллиона рублей. Через две недели преступники убедили снять остальные сбережения. Так через курьера мошенникам досталось еще 6 миллионов рублей.

«На финальном этапе лжесотрудник ФСБ заявил девушке, что за ней якобы установлена слежка. Ради её «безопасности» ей необходимо срочно уехать в Ярославль и заселиться в гостиницу. В Ярославле женщина обналичила остатки денежных средств в размере 3,3 миллиона рублей и передала их в сумке из-под ноутбука», - рассказали в пресс-службе областного УМВД.

В общей сложности вологжанка лишилась 13,8 миллиона рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.