Череповецкий учитель развращал учеников прямо в здании школы

Молодой человек, имея дурные наклонности, устроился в школу. Исправляться его отправили в колонию строгого режима.

В Череповце судили учителя: 23-летний мужчина поработал в одной из городских школ. Он обвинен в совершении преступлений против половой неприкосновенности своих учеников.

Следствием установлено, что учитель поддерживал особенно дружеские отношения с тремя своими несовершеннолетними учениками. С января 2021 года по май 2024 года он совершал развратные действия в отношении их.

А с сентября 2023 года по май 2024-го, работая учителем технологии, прямо на рабочем месте – в инструментальной (подсобном помещении, где хранятся инструменты для уроков труда) – совершил развратные действия без применения насилия в отношении двух своих учеников, не достигших 16 лет.

Педагога обвинили по двум статьям Уголовного кодекса РФ: «иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и «развратные действия без применения насилия, совершённые лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершенные в отношении более двух лиц».

Подсудимый полностью признал свою вину, дал подробные показания и принёс извинения потерпевшим. Череповецкий городской суд приговорил его к лишению свободы на 9 лет в колонии строгого режима. После отбывания наказания его лишат права заниматься педагогической деятельностью сроком на 8 лет.

Кроме того, с подсудимого взысканы в пользу потерпевших 750 тысяч рублей.