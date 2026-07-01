В Череповце простились с Вячеславом Позгалевым

В Череповце 30 июня простились с бывшим губернатором Вологодской области Вячеславом Позгалёвым.

Он скончался вечером 25 июня в одной из клиник Москвы на 80-м году жизни. Прощание состоялось в ритуальном зале на улице Боршодской, 38-б.

Отпевание и гражданская панихида собрали сотни людей.

Родные и близкие, коллеги и простые жители пришли отдать дань уважения человеку, чья жизнь была неразрывно связана с судьбой региона. Вячеслав Позгалёв возглавлял регион полтора десятка лет, с 1996 по 2011 год.

До этого он работал мэром Череповца (1991–1996), председателем горисполкома (1990–1991), а также работал на Череповецком металлургическом комбинате.

После ухода с поста губернатора Вологодской области был депутатом Госдумы (2011–2016), а затем - советником гендиректора ПАО «ФосАгро».

Среди приехавших проститься были и сменивший на высоком посту Вячеслава Евгеньевича Олег Кувшинников, бывшие первые заместители губернатора Николай Костыгов и Иван Поздняков, экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов и многие другие, сообщает ИА "Вологда Регион".

От правительства области слово имел заместитель губернатора Сергей Сорокин, от мэрии Череповца - заместитель главы Мария Барабанова.

Похоронили Вячеслава Позгалева на кладбище №1 в Череповце.