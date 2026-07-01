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НовостиОбщество1 июля 2026 6:38

Под Вологдой пройдет праздник воздушных змеев

Источник:kp.ru
Фото: Культура Вологодской области, ВКонтакте.

Фото: Культура Вологодской области, ВКонтакте.

Под Вологдой пройдет зрелищный праздник, на котором в небо запустят воздушных змеев. Их можно будет изготовить на мастер-классе.

Праздник «Полеты не во сне, а наяву» пройдет 11 июля в музее «Семенково» под Вологдой. Праздник с 2016 года проводился в Доме-музее Можайского, однако после закрытия музея на реконструкцию его перенесли в «Семенково». В прошлом году в празднике приняли участие более 1500 человек.Организаторы мероприятия обещают целый калейдоскоп событий, посвященных главной идее праздника – мечте человека о полете.

«Самым зрелищным событием праздника станет массовый запуск воздушных змеев. Их можно подготовить заранее и привезти с собой, а если нет – не беда: у каждого будет возможность создать своего змея прямо во время фестиваля на мастер классе от московской команды «Kite Universe», - сообщает организаторы праздника.

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