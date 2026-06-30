В Вологде благоустраивают два участка набережной

В Вологде открыт обновлённый участок набережной возле памятника Константину Батюшкову. Начался очередной этап благоустройства: подрядчик «Берсо» приводит в порядок участок протяжённостью 1,6 км по обоим берегам реки — от улицы Лермонтова до Красного моста и от Красного моста до улицы Рубцова.

Глава Вологды Сергей Жестянников сообщил: «Сейчас ведётся укладка плитки, монтаж бортового камня, подготовка к асфальтированию проезжей части, уже подведены электросети. Далее – установка малых архитектурных форм, монтаж освещения. Работы идут ритмично, уже скоро на этом участке можно будет прогуляться по обновлённой брусчатке».

Всего в этом году будет благоустроено 2,3 км набережной реки Вологды.