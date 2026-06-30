Более 1 500 вологжан получили пенсионные накопления разовой выплатой в 2026 году

Более 1 500 вологжан получили от регионального отделения СФР пенсионные накопления разовой выплатой с начала 2026 года. Средний размер единовременной выплаты в 2026 году составил 84 тысячи рублей. Женщины получают средства с 55 лет, мужчины – с 60. Обратиться за накоплениями можно и раньше этого возраста, если выход на пенсию оформлен досрочно. Выплата накоплений предоставляется после обращения предпенсионера с заявлением через портал госуслуг, а также любую клиентскую службу регионального Отделения Социального фонда или многофункциональный центр. Если накопления формирует негосударственный пенсионный фонд, подавать заявление на единовременную выплату следует в выбранный фонд.

Срок перечисления единовременной выплаты — до двух месяцев с момента принятия решения о её назначении. Этот период требуется для отзыва накоплений из управляющей компании, где они были инвестированы.

«Средства пенсионных накоплений можно получать не менее 10 лет в виде срочной пенсионной выплаты или в течение всей жизни, как накопительную пенсию. Первая — оформляется участникам программы государственного софинансирования пенсии и владельцам материнского капитала, если они направили его средства на накопительную пенсию. В Вологодской области средний размер срочной выплаты составляет более 3,6 тыс. рублей в месяц, а средний размер накопительной пенсии — почти 1,8 тыс. рублей в месяц», - рассказала управляющий Отделением СФР по Вологодской области Галина Королёва.

На пенсионные накопления распространяются правила правопреемства. В случае смерти человека его средства передают наследникам, определенным по заявлению либо в порядке очередности по закону.