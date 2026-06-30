В Вологде пройдет вечер памяти писателя Сергей Багрова

В Вологде 1 июля в музее-квартире Василия Белова пройдет вечер памяти писателя Сергея Багрова.. Он умер 1 июля 2022 года в возрасте 86 лет в Вологде. К слову, этот год для писателя юбилейный - он родился 8 января 1936 года в Тотьме.

Сергей Багров был другом и ровесником Николая Рубцова, писал прозу, занимался журналистикой. В 2007 году за документальную книгу «Россия. Родина. Рубцов» Сергей Багров получил Всероссийскую премию имени Николая Рубцова «Звезда полей» - книга. Всего он издал более 20 книг. Это и крупные формы - повести, романы, и произведения для детей, а также исторические и документальные рассказы и очерки.

В вечере памяти примет участие вдова писателя Полина Багрова. Хранитель фондов Ксения Соколова расскажет о дружбе Сергея Багрова и Василия Белова.

Ожидается гость из Тотьмы - Татьяна Клыкова, заведующей детским отделом Центральной библиотеки им. Н. Рубцова, МБУК "Тотемская ЦБС" расскажет о том, как изучается творчество земляками, сохраняется память о нем.