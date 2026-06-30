В Вологде сожительница пустила с молотка стройматериал вахтовика

В Вологде полицейским пришлось разбираться в семейно-ремонтном конфликте с криминальным оттенком. 60-летний мужчина отправился на заработки, а когда вернулся, недосчитался восьми коробок керамической плитки. Недолго думая, пошёл в полицию.

Оперативники быстро выяснили, куда делся стройматериал. Оказалось, пока хозяин квартиры был в отъезде, его 34-летняя сожительница испытывала денежные трудности. Решение нашлось быстро — продать то, что всё равно лежит без дела. Женщина нашла покупателя и сбыла ему весь запас плитки за 3500 рублей.

Против неё возбудили уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание — до двух лет лишения свободы. При этом ущерб пострадавшему уже полностью возмещён.