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НовостиПолитика30 июня 2026 7:11

Депутаты проголосовали за нового главу Череповецкого округа

Источник:kp.ru

Кадровые перестановки в Череповецком округе продолжаются. Муниципалитет официально возглавил Николай Сальников, который до этого несколько месяцев работал в статусе временно исполняющего полномочия руководителя.

Решение о его назначении приняли депутаты округа. Таким образом, Сальников окончательно избавился от приставки врип и стал полноценным главой территории.

За последние полтора года это уже четвертый руководитель муниципалитета. До Николая Сальникова округом руководил Владимир Носков, прибывший из Сокольского округа. Он возглавил муниципалитет в ноябре 2025 года. До этого здесь работали Петр Крашенинников и Роман Маслов.