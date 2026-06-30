Депутаты проголосовали за нового главу Череповецкого округа

Кадровые перестановки в Череповецком округе продолжаются. Муниципалитет официально возглавил Николай Сальников, который до этого несколько месяцев работал в статусе временно исполняющего полномочия руководителя.

Решение о его назначении приняли депутаты округа. Таким образом, Сальников окончательно избавился от приставки врип и стал полноценным главой территории.

За последние полтора года это уже четвертый руководитель муниципалитета. До Николая Сальникова округом руководил Владимир Носков, прибывший из Сокольского округа. Он возглавил муниципалитет в ноябре 2025 года. До этого здесь работали Петр Крашенинников и Роман Маслов.