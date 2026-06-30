Санавиация Вологодчины провела в июньском небе 120 часов

Минздрав Вологодской области

За первое полугодие воздушные и наземные бригады экстренной медицины Вологодской области эвакуировали свыше 350 тяжёлых пациентов. Вертолёты поднимались в воздух 164 раза, шесть вылетов прошли глубокой ночью. Ещё 186 раз помощь везли наземные экипажи. Май дал 105 часов налёта, а июнь поставил абсолютный рекорд — 120 часов.

Переломным моментом стал переход на круглосуточный график, введённый в мае по решению губернатора. Ночные рейсы в отдалённые районы перестали быть исключением. Ускорила доставку и новая вертолётная площадка в деревне Абрамцево под Вологдой — с момента открытия она приняла 15 бортов. Все посадочные зоны в муниципалитетах полностью готовы к ночным посадкам.

Один из последних случаев — спасение женщины из Нюксеницы, попавшей в ДТП с лосем. В местную ЦРБ вылетели реаниматологи Кирилл Зырин и Николай Едреников, на месте интубировали пострадавшую и подключили к ИВЛ, а затем бортом доставили в областной травмацентр. Вся эта работа ведётся в рамках президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».