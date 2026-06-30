В Вологде "Русскому дому" обновят фасад

Фото: Правительство Вологодской области.

Центральная концертная площадка Вологды получит масштабное обновление. По поручению губернатора здание капитально отремонтируют к юбилею города. Подрядчики обновят кровлю, заменят витражное остекление в фойе на двух этажах и приведут в порядок фасад. Завершить всё планируют в начале 2027 года.

«После завершения всех работ здание сохранит свой привычный архитектурный облик. Новый фасад из керамогранита будет выполнен в том же цвете, что и прежнее оформление», — заверил руководитель областного Минстроя Михаил Бухмичев.

Министр культуры Владимир Осиповский напомнил о статусе площадки: «Русский дом» — это место, где проходят десятки мероприятий в год, выступают ведущие коллективы страны, кипят молодёжные события, проходят международные форумы и официальные церемонии. Только за неполный 2026 год здесь побывали свыше 30 тысяч зрителей. На ремонтные работы из региональной казны выделено 96 миллионов рублей.