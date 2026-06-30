Пенсионерка ехала из Бабаево в Череповец отдать 2,3 миллиона аферистам

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области.

76-летняя жительница Бабаево несколько дней провела под телефонным прессингом мошенников. Легенда была изощрённой: неизвестные убедили женщину, что через «Госуслуги» на её имя оформили доверенность на пособника террористов и теперь все накопления вот-вот утекут преступникам. Единственный способ спасти деньги — срочно перевести их на «безопасный счёт».

Пенсионерка поверила и помчалась на поезде в Череповец. В банке она потребовала снять со счетов более 2,3 миллиона рублей. Но сотрудница банка Светлана Русанова сразу насторожилась: слишком взвинченная клиентка, слишком крупная сумма. Она не стала молча оформлять перевод, а начала расспрашивать и быстро поняла — перед ней типичная жертва аферистов. Убедила женщину остановиться и позвонить в полицию.

Только тогда пенсионерка осознала обман. Сбережения уцелели. Возбуждено дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере, преступников ищут. А Светлана получила благодарственное письмо из рук начальника череповецкого УМВД — за бдительность и спасённые деньги.