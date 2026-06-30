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НовостиПроисшествия30 июня 2026 7:01

Под Вологдой на предприятии токаря затянуло в станок

Источник:kp.ru

Трагедия произошла 26 июня в ремонтно-механической мастерской хозяйства, занимающегося разведением крупного рогатого скота и производством молока в Вологодском округе. Мужчина изготавливал деталь на токарном станке, когда его затянуло в механизм. От полученных травм работник скончался на месте.

Извещение о смертельном несчастном случае поступило в Государственную инспекцию труда. Сейчас формируется комиссия, которой предстоит установить все обстоятельства и причины случившегося. По итогам расследования будут названы виновные и приняты меры.